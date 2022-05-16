ВСУ продолжают уничтожать офицеров противника (ФОТО)

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Армия оккупантов продолжает терять свою живую силу и технику. Об этом сообщает центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, нашим воинам удалось ликвидировать еще нескольких офицеров армии рф, а именно:
• старшего лейтенанта Субботина Николая из Алтайского края;
• Чушкова Андрея из Архангельской области;
• старшего лейтенанта Кринина Александра из Воронежа;
• старшего лейтенанта Гроо Семёна из Лесосибирска;
• лейтенанта Мурадяна Геворга из Кисловодска.
"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВНО-2022: в Раде рассказали, кто будет утверждать формат упрощенного оценивания. Абитуриенты могут сдать ВНО не только в Украине.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет. В Москве переживают, что Украина с помощью других стран НАТО может силой решить территориальный спор с РФ.
Также "Комментарии" сообщали о том, что скрытая мобилизация в оккупации: чем этот финт РФ может закончиться – о чем говорит происходящее. Массовое наступление российских войск на Донбассе приводит к огромным потерям в рядах российской армии. В итоге россияне принимают решение проводить скрытую мобилизацию на оккупированных территориях.
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