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ВСУ продолжают уничтожать офицеров противника (ФОТО)

Оккупанты теряют всё больше своих офицеров

сегодня, 17:44
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять свою живую силу и технику. Об этом сообщает центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ продолжают уничтожать офицеров противника (ФОТО)

Армия РФ

Как стало известно, нашим воинам удалось ликвидировать еще нескольких офицеров армии рф, а именно:

• старшего лейтенанта Субботина Николая из Алтайского края;

• Чушкова Андрея из Архангельской области;

• старшего лейтенанта Кринина Александра из Воронежа;

• старшего лейтенанта Гроо Семёна из Лесосибирска;

• лейтенанта Мурадяна Геворга из Кисловодска.

ВСУ продолжают уничтожать офицеров противника (ФОТО) - фото 2

"Встречайте российских оккупантов, заблудившихся "на учениях", но уже правильно вернувшихся домой", — пишет СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВНО-2022: в Раде рассказали, кто будет утверждать формат упрощенного оценивания. Абитуриенты могут сдать ВНО не только в Украине. 

Читайте также о том, что в ОП отреагировали на призывы политиков "сохранить лицо" России. В Европе не все готовы воевать до победного конца с Россией. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Кремле рассказали, почему Украина в НАТО – это угроза, а Швеция и Финляндия – нет. В Москве переживают, что Украина с помощью других стран НАТО может силой решить территориальный спор с РФ. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что скрытая мобилизация в оккупации: чем этот финт РФ может закончиться – о чем говорит происходящее. Массовое наступление российских войск на Донбассе приводит к огромным потерям в рядах российской армии. В итоге россияне принимают решение проводить скрытую мобилизацию на оккупированных территориях. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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