ВСУ ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

Вооруженные силы Украины сообщают о ликвидации еще одного высокопоставленного военного армии РФ. Об этом сообщается на официальной стрfнице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, в Украине погиб генерал оккупантов.

"Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом", — пишут Сухопутный войска ВСУ.

Фото: СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в НБУ рассказали, сколько средств собрано на армию. Нацбанк рассказал о сумме поступлений на спецсчета для нужд обороны и гуманитарных целей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Нацгвардеец ликвидировал снайпера РФ с километрового расстояния. Николаевский гвардиец пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния. Читайте об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин переходит к плану ядерного шантажа: отдан приказ о подготовке теракта на ЧАЭС. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

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