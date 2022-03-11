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ВСУ ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 15:13
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщают о ликвидации еще одного высокопоставленного военного армии РФ. Об этом сообщается на официальной стрfнице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

ВСУ ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ

ВСУ

Как стало известно, в Украине погиб генерал оккупантов. 

"Российские оккупанты продолжают терять в войне против Украины своих офицеров. ВСУ удалось ликвидировать генерал-майора Андрея Колесникова, командующего Восточным военным округом", — пишут Сухопутный войска ВСУ. 

ВСУ ликвидировали еще одного генерал-майора армии РФ - фото 2

Фото: СВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в НБУ рассказали, сколько средств собрано на армию. Нацбанк рассказал о сумме поступлений на спецсчета для нужд обороны и гуманитарных целей. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что армией РФ командуют не военные – сколько еще солдат Путин готов положить в Украине. Эксперт назвал пять главных просчетов России, от которых может зависеть, как скоро в Украине прекратится горячая фаза войны. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Нацгвардеец ликвидировал снайпера РФ с километрового расстояния. Николаевский гвардиец пулеметным огнем уничтожил вражеского снайпера с километрового расстояния. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что Путин переходит к плану ядерного шантажа: отдан приказ о подготовке теракта на ЧАЭС. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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