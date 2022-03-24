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ВСУ красиво уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные показали, как уничтожают оккупантов

сегодня, 10:49
Автор:

Денис
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Защитники Украины уже месяц героически сражаются с оккупантами и продолжают уничтожать их на нашей земле. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали очередное видео с поля боя. 

ВСУ красиво уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Наши военные показали, уничтожение вражеского танка, которое сопровождалось мощным взрывом. Из чего была ликвидирована техника не уточняется. 

"С рубрики #еТАНЧИК. Свежее. Наслаждайтесь. Очередь в ад стала чуть длиннее", — пишут в Генштабе Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что сегодня не менее красочно был уничтожен вражеский десантный корабль, который находился в порту города Бердянск. Информацией поделились в ВМФ Украины, а также опубликовали видео с места событий. На кадрах видны столбы пламени и множество взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Портал "Комментарии" информировал о том, что сразу три важных саммита для Украины: каких решений ожидаем – могут ли они приблизить конец войны. Основной акцент для сдерживания российского вторжения снова будет сделан на санкциях. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что враг боится мирных митингов – прибегает к террору местного населения, – Генштаб ВСУ. Группа сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов заявил, что ВСУ готовы к атаке военных Беларуси и предупредил тех о полиэтиленовых пакетах. Россия пытается любым способом привлечь вооруженные силы Беларуси к участию в войне против Украины. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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