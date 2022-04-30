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ВСУ "гостеприимно" встретили российских десантников в Луганской области: выжило только семь оккупантов

Украинские военные ликвидировали группу оккупантов

сегодня, 10:00
Автор:

Карина Ожерельева
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В Луганской области 29 апреля российские десантники пытались взять штурмом позиции ВСУ. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в Телеграмме.

ВСУ "гостеприимно" встретили российских десантников в Луганской области: выжило только семь оккупантов

Обувь уничтоженных оккупантов - Телеграмм Сергея Гайдая

Как сообщил Гайдай, 24-я отдельная механизированная бригада имени Короля Даниила устроила гостеприимную встречу оккупантам, после которой выжить смогли только семь военных России, тогда как другие были уничтожены благодаря усилиям ВСУ.

"Наши защитники показали фото личных вещей, которые были при себе у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними решисты приехали в Украину убивать", — заявил глава Луганской ОГА.

Также Гайдай сказал, что враг не оставляет попыток совершить наступление в направлении Северодонецка и Попасной.

"Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк", – сообщил Гайдай.

Также глава Луганской ОГА добавил, что обстрелы мирных украинских городов там не утихают.

ВСУ ”гостеприимно” встретили российских десантников в Луганской области: выжило только семь оккупантов - фото 2
ВСУ ”гостеприимно” встретили российских десантников в Луганской области: выжило только семь оккупантов - фото 3

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.

Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский и за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.


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Источник: https://t.me/tvoy_region13/6157
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