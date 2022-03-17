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ВСУ "демилитаризировали" очередную группу оккупантов: фото до и после

Защитники Украины проводят "демилитаризацию" армии РФ

сегодня, 10:29
Автор:

Денис
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Бойцы Вооруженных сил Украины достойно держат оборону и продолжают уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной странице Facebook. 

ВСУ "демилитаризировали" очередную группу оккупантов: фото до и после

ВСУ

Наши воины показали фотографию с поля боя, которая демонстрирует, что происходит с оккупантами, которые вторглись на территорию Украины. 

"Горные штурмовики Вооруженных Сил Украины успешно проводят "демилитаризацию" российских войск на территории нашего государства. Когда оккупанты поймут, что им здесь не рады и что это не обучение?", — пишут в Генштабе Вооруженных сил. 

ВСУ ”демилитаризировали” очередную группу оккупантов: фото до и после - фото 2

Фото: Генштаб 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об эвакуации и гуманитарных грузах: Ирина Верещук рассказала о планах на 17 марта. В какие города будут везти гуманитарные грузы и из которых будут эвакуировать украинцев. 

Читайте также о том, что в Пентагоне рассказали, почему РФ может отказаться от продолжения войны в Украине. В Пентагоне считают, что моральный дух оккупантов может разрушить волю к продолжению войны. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза: что известно. Министр образования обратился к коллегам в Европе по внедрению в образовательной программе для украинских детей предметов по украинскому языку и истории Украины. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Сумщине захватчики выгоняют людей из домов, — председатель ОВА Живицкий. Никто из российских солдат больше не церемонится с местными жителями и уже не пытается одевать маску "освободителя", как в первые дни вторжения. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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