ВСУ "демилитаризировали" очередную группу оккупантов: фото до и после

Бойцы Вооруженных сил Украины достойно держат оборону и продолжают уничтожать противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной странице Facebook.

ВСУ

Наши воины показали фотографию с поля боя, которая демонстрирует, что происходит с оккупантами, которые вторглись на территорию Украины.

"Горные штурмовики Вооруженных Сил Украины успешно проводят "демилитаризацию" российских войск на территории нашего государства. Когда оккупанты поймут, что им здесь не рады и что это не обучение?", — пишут в Генштабе Вооруженных сил.

Фото: Генштаб

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал об эвакуации и гуманитарных грузах: Ирина Верещук рассказала о планах на 17 марта. В какие города будут везти гуманитарные грузы и из которых будут эвакуировать украинцев.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Сергей Шкарлет пообщался с министрами образования Совета Европейского Союза: что известно. Министр образования обратился к коллегам в Европе по внедрению в образовательной программе для украинских детей предметов по украинскому языку и истории Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Сумщине захватчики выгоняют людей из домов, — председатель ОВА Живицкий. Никто из российских солдат больше не церемонится с местными жителями и уже не пытается одевать маску "освободителя", как в первые дни вторжения.

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