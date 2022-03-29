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Враг выводит отдельные подразделения войск из Киевщины и Черниговщины: какая причина

Из Киевской и Черниговской областей оккупанты выводят войска

сегодня, 13:55 comments4225
Автор:

Карина Ожерельева
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Российские оккупанты не достигли цели в наступательной операции. Поэтому враг выводит отдельные подразделения армии с территории Киевщины и Черниговщины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Враг выводит отдельные подразделения войск из Киевщины и Черниговщины: какая причина

Российские военные - фото из открытых источников

Генштаб ВСУ сообщил текущую ситуацию в Украине на 34-й день противостояния украинского народа российскому вторжению.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты не смогли достичь основополагающей цели в войне.

"Цель наступательной операции противник не достиг. Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также в Генштабе отметили, что сохраняется высокая угроза нанесения российскими захватчиками ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Как сообщали ранее "Комментарии", НБУ отреагировал на введение оборота российского рубля на временно захваченных территориях Украины. Ограничение обращения национальной валюты и введение в обращение российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права.

Также "Комментарии" писали, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала скандал, возникший с международной организацией "Красный Крест". На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в Россию.

Читайте на портале "Комментарии": посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283260570653695
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