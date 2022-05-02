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Враг теряет военную технику: силы ООС держат оборону

В Донецкой области враг продолжает терять технику, ВСУ отбивают атаки

2 мая 2022, 00:15
Автор:

Козлова Альбіна
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За первый день мая украинские воины отбили десять атак оккупантов и уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил.

Враг теряет военную технику: силы ООС держат оборону

Фото Генеральный штаб ВСУ

Российские оккупанты потеряли два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 вражеских автомобилей. Противовоздушная оборона над Донецкой областью сбила семь БПЛА оккупантов. В течение последней недели подразделения Объединенных сил отразили 63 атаки российских войск.

Потери среди техники оккупантов в области составляют: 45 танков, 43 артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе восемь цистерн, горючим, и четыре зенитные установки. Противовоздушная оборона сбила шесть самолетов, 32 БПЛА и две ракеты, выпущенные с оккупированной территории.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты безуспешно штурмовали позиции Вооруженных сил Украины на восточном и южном фронтах. В частности, на острове Змеиный ВСУ вторично нанесли удар и уничтожили 42 оккупанта, три российских зенитных установки, один зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и одну машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Также мы сообщали, что майские планы оккупантов по захвату Донбасса сорваны за короткий срок сорваны. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Павел Кириленко. На вечер 1 мая ситуация в Донецкой области остается сложной, но контролируемой.


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Источник: https://www.facebook.com/JFTaskForce
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