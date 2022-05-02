Враг теряет военную технику: силы ООС держат оборону

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Козлова Альбіна
За первый день мая украинские воины отбили десять атак оккупантов и уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил.
Фото Генеральный штаб ВСУ
Российские оккупанты потеряли два танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 вражеских автомобилей. Противовоздушная оборона над Донецкой областью сбила семь БПЛА оккупантов. В течение последней недели подразделения Объединенных сил отразили 63 атаки российских войск.
Потери среди техники оккупантов в области составляют: 45 танков, 43 артиллерийские системы, четыре единицы специальной техники, 149 единиц боевой бронированной техники, шесть боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе восемь цистерн, горючим, и четыре зенитные установки. Противовоздушная оборона сбила шесть самолетов, 32 БПЛА и две ракеты, выпущенные с оккупированной территории.
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