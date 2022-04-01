Войскам РФ не удается окружить группировку ВСУ в зоне ООС на Донбассе - прогноз "осторожно оптимистичен"

Российским войскам не удается окружить группировку Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

Арестович - фото из открытых источников

"Противник никак не может начать наступательную операцию с окружения наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает только к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о полной его неготовности действовать на земле. Следовательно, наш прогноз осторожно оптимистичен, хотя там еще могут быть тяжелые бои", — заявил во время брифинга Арестович.

По информации Арестовича, в направлении Киев враг проводит частичную ротацию, отводит войска и, вероятно, перебрасывает их в зону ООС.

"Но ему не удается удержать те участки и районы, которые он хотел бы удержать, чтобы обеспечить ротацию. Наши войска "давят" его и на северо-западе, и на северо-востоке, отодвигая дальше от Киева и делая практически невозможным штурм города", — сообщил Арестович.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины проводят контратаки в направлении Харькова. Кроме того, украинские войска проводят тактические действия против обороны оккупантов на херсонском направлении.

"В общем, ситуация для нас оптимистичная в соотношении 55 на 45. Но противник продолжает осуществлять ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности, продолжает уничтожать жилые кварталы в Харькове, Мариуполе и Чернигове — городе, который он пытается превратить во второй Мариуполь. Но мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь, приходит военная и гуманитарная помощь, и жители имеют возможность уехать", — заявил советник главы Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", неонацистские символы Z и V теперь официально под запретом в Украине.

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