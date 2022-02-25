Война в Украине: сколько техники и солдат потеряла РФ в ходе вторжения

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Станислав Молчанов
Российские войска продолжают нести потери в личном составе и технике. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Согласно данным Залужного, с начала вторжения РФ Вооруженными Силами Украины было уничтожено:
• танков – до 80 единиц;
• боевых бронированных машин разных типов – 516 единиц;
• вертолетов – 7;
• самолетов – 10;
• крылатых ракет – до 20;
• автомобильной техники – более 100;
• личного состава – более 2800 человек.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что возле Чернигова продолжаются тяжелые бои: бронетехника врага идет на Киев и Нежин. Ситуация на подступах к городу сложная из-за угроз с белорусского направления.
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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что блицкриг агрессора провалился: какими были первые сутки российского открытого вторжения. Вторые сутки продолжается война России против Украины. Ряд городов подверглись ракетным ударам. В разных местах страны происходят бои. Войска РФ атаковали со стороны Донбасса, Крыма и Беларусской границы.
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