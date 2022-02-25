logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Война в Украине: оккупанты терпят рекордные потери
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: оккупанты терпят рекордные потери

Верьте в Вооруженные Силы Украины!

сегодня, 15:39
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

На официальной странице Сухопутных Войск ВСУ сообщают о потерях оккупантов. 

Война в Украине: оккупанты терпят рекордные потери

ВСУ - фото из открытых источников

Согласно официальной информации, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи.

"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", — рассказали в Сухопутных Войсках ВСУ. 

"Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", — добавили в СВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии. Ранее премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на связь.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что после "Града" РФ обстреляла из "Ураганов" детсад в Ахтырке: есть погибшие и тяжело раненые. 

Читайте также о вторых сутках масштабной войны: почему Путин недооценил ВСУ, а Запад переоценил свои обещания.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/291173943114604
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!