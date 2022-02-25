Война в Украине: оккупанты терпят рекордные потери

На официальной странице Сухопутных Войск ВСУ сообщают о потерях оккупантов.

ВСУ - фото из открытых источников

Согласно официальной информации, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи.

"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", — рассказали в Сухопутных Войсках ВСУ.

"Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", — добавили в СВ ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии. Ранее премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на связь.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что после "Града" РФ обстреляла из "Ураганов" детсад в Ахтырке: есть погибшие и тяжело раненые.

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