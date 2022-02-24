Война в Украине: еще одна группа солдат РФ была взята в плен (ФОТО)

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook рассказал о пленении солдат ВС РФ.
"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", — написал Антон Геращенко.
В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали военнослужащие вооруженных сил РФ.
віктор
сегодня, 15:57
Навіщо їх берете в полон? Смерть їм на місці!