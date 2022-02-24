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Война в Украине: еще одна группа солдат РФ была взята в плен (ФОТО)

За Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои

сегодня, 15:41 comments2424
Автор:

Денис Подставной
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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook рассказал о пленении солдат ВС РФ.

"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу", — написал Антон Геращенко. 

В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали военнослужащие вооруженных сил РФ.

Война в Украине: еще одна группа солдат РФ была взята в плен (ФОТО) - фото 2
Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что вторжение РФ в Украину окончательно раскрыло Западу глазаЗапад готовит консолидированную позицию по санкциям против России. 

Читайте также о том, что в ОП рассказали о ключевых городах, которые хочет захватить Путин в Украине. 

Сайт "Комментарии" писал о том каковы две тактические цели России.

Война в Украине: еще одна группа солдат РФ была взята в плен (ФОТО)

Российские войска. Фото: из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7?fref=nf
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Обсуждения

віктор

сегодня, 15:57

Навіщо їх берете в полон? Смерть їм на місці!

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