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В Запорожской области ВСУ захватили военную технику оккупантов (ФОТО)

Украинские военные захватили российский "Тигр"

сегодня, 12:14
Автор:

Денис
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Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух рассказал об уничтожении и захвате военной техники противника. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В Запорожской области ВСУ захватили военную технику оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

"Во время боевого столкновения в одном из населенных пунктов наши военные обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330, а одну машину "затрофеили"", — пишет Старух. 

Также председатель ОГА обратился к жителям области с призывом получать достоверную информацию о ситуации во всем Запорожском крае Украины только с официальных украинских электронных ресурсов и настраивать свои радиоприемники на украинские волны.

В Запорожской области ВСУ захватили военную технику оккупантов (ФОТО) - фото 2

В Запорожской области ВСУ захватили военную технику оккупантов (ФОТО) - фото 3

Фото: Александр Старух

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в разведке США сообщили следующие шаги Путина. Разведка США считает, что Путин может пойти на дальнейшую эскалацию в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что по России нанесли энергетический удар: каковы будут последствия. США и Британия отказались от покупки российских нефтепродуктов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские захватчики нанесли авиаудар по Житомирской области: разрушены жилые дома и общежитие. Читайте об этом в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообащали о том, что в столице состоится акция "Свободное небо/Free Sky". В Киеве оркестр сыграет концерт для поддержки призыва президента и народа к Западу о закрытом небе над Украиной. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/starukholexander
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