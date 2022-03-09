В Запорожской области ВСУ захватили военную технику оккупантов (ФОТО)

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух рассказал об уничтожении и захвате военной техники противника. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

"Во время боевого столкновения в одном из населенных пунктов наши военные обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330, а одну машину "затрофеили"", — пишет Старух.

Также председатель ОГА обратился к жителям области с призывом получать достоверную информацию о ситуации во всем Запорожском крае Украины только с официальных украинских электронных ресурсов и настраивать свои радиоприемники на украинские волны.

Фото: Александр Старух

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