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В Запорожской области ВСУ уничтожили пять единиц бронетехники противника

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 11:32
Автор:

Денис
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В Запорожской области оккупанты мародерствуют по всей временно оккупированной территории, а награбленное везут в направлении временно оккупированного Крыма. Об этом сообщают на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

В Запорожской области ВСУ уничтожили пять единиц бронетехники противника

ВСУ

Как сообщили в ЗОВА, обстановка в области остается без существенных изменений. По состоянию на вечер 10 апреля и утро 11 апреля наши военные уничтожили:

• 17 оккупантов;

• 1 танк;

• 4 боевых бронированных машин;

• 5 автомобилей;

Кроме того, 5 оккупантов получили ранения.

Также сообщается, что неподалёку от Гуляйполя враг нанес удар авиационной ракетой Х-29. Данное оружие предназначено для уничтожения железобетонных построек, мостов, посадочных полос и кораблей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что убийство мэров, застенки и похищения бизнесменов: Арестович рассказал, что происходит в Херсонской области. Украинским спецслужбам известно о трех действующих застенках. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что выборы президента Франции: известно, кто вышел во второй тур. Во Франции уже закрылись избирательные участки. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что уничтожил несколько единиц вражеской техники: в войне с российскими оккупантами погиб десантник "Балу". Собратья обещают отомстить за его смерть. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что специалисты создали онлайн-карту с адресами российских оккупантов, которые убивали и грабили в Буче. Карта была создана с помощью сервиса Google Maps. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60477/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-stanom-na-11.04.2022-roku-0800---zsu,-47--doba-video.html
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