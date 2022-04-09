В Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

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Защитники Запорожской области стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.
ВСУ
Согласно информации ЗОВА, обстановка в области остается без существенных изменений. Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Оккупанты обстреливают населённые пункты области из РСЗО, ствольной артиллерии, авиации и минометов на таких направлениях:
• Гуляйполе;
• Новоандреевка;
• Белогорье;
• Червоное;
• Павловка;
• Малиновка;
• Старомайорск;
• Приютное;
• Каменское;
• Орехов;
• Малая Токмачка.
Также в ЗОВА сообщают, что по состоянию на вечер 8 апреля и утро 9 апреля нашим воинам удалось уничтожить:
• пять оккупантов,
• один танк,
• четыре боевые бронированные машины,
• одну станцию электронной борьбы
• семь автомобилей.
Кроме того, 1 оккупант был ранен и повреждено четыре гаубицы Д-30.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МВД сообщили, когда будет установлено количество жертв среди населения в Киевской области. Денис Монастырский рассказал об определении количества жертв российской агрессии.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что российским оккупантам, которые были в Чернобыльской зоне, осталось жить год: подробности. Находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения.
Также "Комментарии" сообщали о том, что разрушена инфраструктура: известно, сколько за время войны уничтожено мостов в Черниговской области. В ходе военных действий разрушенными оказались 21% сети государственных дорог.
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