В Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

Защитники Запорожской области стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Согласно информации ЗОВА, обстановка в области остается без существенных изменений. Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Оккупанты обстреливают населённые пункты области из РСЗО, ствольной артиллерии, авиации и минометов на таких направлениях:

• Гуляйполе;

• Новоандреевка;

• Белогорье;

• Червоное;

• Павловка;

• Малиновка;

• Старомайорск;

• Приютное;

• Каменское;

• Орехов;

• Малая Токмачка.

Также в ЗОВА сообщают, что по состоянию на вечер 8 апреля и утро 9 апреля нашим воинам удалось уничтожить:

• пять оккупантов,

• один танк,

• четыре боевые бронированные машины,

• одну станцию ​​электронной борьбы

• семь автомобилей.

Кроме того, 1 оккупант был ранен и повреждено четыре гаубицы Д-30.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МВД сообщили, когда будет установлено количество жертв среди населения в Киевской области. Денис Монастырский рассказал об определении количества жертв российской агрессии.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что российским оккупантам, которые были в Чернобыльской зоне, осталось жить год: подробности. Находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения.

Также "Комментарии" сообщали о том, что разрушена инфраструктура: известно, сколько за время войны уничтожено мостов в Черниговской области. В ходе военных действий разрушенными оказались 21% сети государственных дорог.

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