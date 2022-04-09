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Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов
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В Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 22:05
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области стойко держат оборону и дают достойный отпор врагу. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

В Запорожской области ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу оккупантов

ВСУ

Согласно информации ЗОВА, обстановка в области остается без существенных изменений. Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашей страны. Оккупанты обстреливают населённые пункты области из РСЗО, ствольной артиллерии, авиации и минометов на таких направлениях:

• Гуляйполе;

• Новоандреевка;

• Белогорье;

• Червоное;

• Павловка;

• Малиновка;

• Старомайорск;

• Приютное;

• Каменское;

• Орехов;

• Малая Токмачка.

Также в ЗОВА сообщают, что по состоянию на вечер 8 апреля и утро 9 апреля нашим воинам удалось уничтожить:

• пять оккупантов,

• один танк,

• четыре боевые бронированные машины,

• одну станцию ​​электронной борьбы

• семь автомобилей.

Кроме того, 1 оккупант был ранен и повреждено четыре гаубицы Д-30.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в МВД сообщили, когда будет установлено количество жертв среди населения в Киевской области. Денис Монастырский рассказал об определении количества жертв российской агрессии. 

Читайте также о том, что РФ назначила нового генерала для наступления на Украину: что о нем известно. Вероятно, что новым генералом, который будет отвечать за наступление на Украину, будет Александр Дворников. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что российским оккупантам, которые были в Чернобыльской зоне, осталось жить год: подробности. Находившиеся в Зоне отчуждения оккупанты получили большие дозы облучения. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что разрушена инфраструктура: известно, сколько за время войны уничтожено мостов в Черниговской области. В ходе военных действий разрушенными оказались 21% сети государственных дорог. 


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Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60452/situatsiya-shodo-rosiyskogo-vtorgnennya-stanom-na-09.04.2022-roku-0800---zsu,-45-doba.html
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