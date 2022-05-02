logo

BTC/USD

38449.41

ETH/USD

2832.00

LTC/USD

100.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области ВСУ уничтожили более ста оккупантов и десятки единиц их техники
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области ВСУ уничтожили более ста оккупантов и десятки единиц их техники

На временно оккупированной территории Запорожской области продолжают активно действовать патриоты движения сопротивления

2 мая 2022, 10:31
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником и удерживать оборону. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области ВСУ уничтожили более ста оккупантов и десятки единиц их техники

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие двое суток (30 апреля — 1 мая) наши воины уничтожили несколько десятков оккупантов и их техники, а именно:

• 104 лица личного состава противника (еще 120 были ранены, 3 российских военных были взяты в плен);

• один самолет Су-25 (еще один самолет поврежден);

• шесть реактивных систем залпового огня "Град";

• семь танков;

• двадцать боевых бронированных машин;

• восемь беспилотных летательных аппаратов ( из них 3 единицы "Орлан-10");

• самоходную артиллерийскую установку 2С1;

• две 120 мм гаубицы Д-30;

• два 120 мм миномета;

• семнадцать единиц автомобильной техники. 

Также Ткачук отметил, что на временно оккупированной территории Запорожской области продолжают активно действовать патриоты движения сопротивления. Так, следом за мелитопольцами в бой вступают бердянские силы. 

"Они открывают охоту на оккупантов  и местных коллаборантов".

 Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что военный историк назвал дату, когда Украина получит преимущество над россией на фронте. Украинские защитники уже проходят обучение на образцах западной военной техники. 

Читайте также о том, что Лавров рассказал, какое требование Кремль выставил Зеленскому. Лавров заявил, что российские военные не будут "искусственно подгонять" военные действия в Украине под какую-то дату, включая День победы 9 мая. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что нардепы рассматривают возможность зонирования территории Украины: что это значит. В Украине введут зонирование областей с учетом боевых действий. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что войну в Украине по последствиям можно назвать мировой, — глава USAID. Мир уже ощущает последствия войны в Украине. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/527115182279278
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!