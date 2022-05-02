В Запорожской области ВСУ уничтожили более ста оккупантов и десятки единиц их техники

Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником и удерживать оборону. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие двое суток (30 апреля — 1 мая) наши воины уничтожили несколько десятков оккупантов и их техники, а именно:

• 104 лица личного состава противника (еще 120 были ранены, 3 российских военных были взяты в плен);

• один самолет Су-25 (еще один самолет поврежден);

• шесть реактивных систем залпового огня "Град";

• семь танков;

• двадцать боевых бронированных машин;

• восемь беспилотных летательных аппаратов ( из них 3 единицы "Орлан-10");

• самоходную артиллерийскую установку 2С1;

• две 120 мм гаубицы Д-30;

• два 120 мм миномета;

• семнадцать единиц автомобильной техники.

Также Ткачук отметил, что на временно оккупированной территории Запорожской области продолжают активно действовать патриоты движения сопротивления. Так, следом за мелитопольцами в бой вступают бердянские силы.

"Они открывают охоту на оккупантов и местных коллаборантов".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что военный историк назвал дату, когда Украина получит преимущество над россией на фронте. Украинские защитники уже проходят обучение на образцах западной военной техники.

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