В Запорожской области оккупанты продолжают погибать от рук неизвестных патриотов

Защитники Запорожского края продолжают уничтожить оккупантов и их технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Армия РФ

Так, за прошедшие сутки (9 мая) наши воины уничтожили:

• шесть лиц личного состава противника (еще 24 были ранены);

• один зенитный ракетный комплекс "Бук";

• три 120 мм миномета;

• три боевых бронированных машины;

• пять единиц автомобильной техники.

Также Ткачук рассказал, что на временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления. Так, в одном из городов области патриоты уничтожили пять солдат врага и еще 45 были ранены.

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