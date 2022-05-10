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В Запорожской области оккупанты продолжают погибать от рук неизвестных патриотов

Патриоты ранили 45 солдат агрессора

сегодня, 10:49
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают уничтожить оккупантов и их технику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области оккупанты продолжают погибать от рук неизвестных патриотов

Армия РФ

Так, за прошедшие сутки (9 мая) наши воины уничтожили:

• шесть лиц личного состава противника (еще 24 были ранены);

• один зенитный ракетный комплекс "Бук";

• три 120 мм миномета;

• три боевых бронированных машины;

• пять единиц автомобильной техники. 

Также Ткачук рассказал, что на временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления. Так, в одном из городов области патриоты уничтожили пять солдат врага и еще 45 были ранены. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Нацбанк ослабил валютные ограничения. Новые правила введены для минимизации утечки капитала из Украины. Подробнее об этом читайте в наше материале. 

Читайте также о том, что ВСУ готовят план по деблокаде Мариуполя: экс-командир "Азова" раскрыл подробности. Военный план разрабатывают параллельно с дипломатическим. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что известный автоэксперт отправил в Украину партию внедорожников. Перед передачей в Украину машины заполнили гуманитарными товарами, и предметами первой необходимости. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Изюмском направлении противник пополнил боеприпасы и горючее: куда теперь думает наступать. Продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Луганской области, а также Каменка Донецкой области. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1051758285743829
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