В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили станцию РЭБ и другую технику оккупантов

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Как рассказал Ткачук, за прошедшие сутки (29 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 23 лица личного состава противника (еще шестеро получили ранения);

• станцию радиоэлектронной борьбы;

• одну боевую бронированную машину;

• два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

• четыре единицы автомобильной техники.

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