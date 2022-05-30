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Главная Новости Оборона 2022 В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили станцию РЭБ и другую технику оккупантов
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В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили станцию РЭБ и другую технику оккупантов

За прошедшие сутки защитникам Запорожского края удалось уничтожить более двух десятков оккупантов

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили станцию РЭБ и другую технику оккупантов

Как рассказал Ткачук, за прошедшие сутки (29 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• 23 лица личного состава противника (еще шестеро получили ранения);

• станцию радиоэлектронной борьбы;

• одну боевую бронированную машину;

• два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

• четыре единицы автомобильной техники.

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/338316481746604
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