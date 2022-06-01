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В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российский самолет и еще один повредили

В Запорожье эвакуировали еще 241 ребёнка

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российский самолет и еще один повредили

На протяжении предыдущих суток (31 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• шесть лиц личного состава противника (еще девять получило ранения);

• один самолет Су-25 (еще один получил повреждения);

• одну станцию радиоэлектронной борьбы;

• пять единиц автомобильной техники. 

"В Запорожье прибыл эвакуационных автобус с города Орехов. Люди выезжали буквально в перерывах между обстрелами рашистов. Вчера проводилась эвакуация населения в город Запорожье. Всего прибыло 1119 человек из них 241 ребёнок", — рассказал Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Байден назвал главную ошибку Путина, объяснив, что ждет его армию в Украине. Вашингтон продолжит поставлять Украине современное вооружение. 

Читайте также о том, что Зеленский назвал число бойцов, которые ежедневно погибают на фронте за Украину. Каждый день на фронте погибают 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ВСУ наступают в Херсонской области: в ISW объяснили, почему России приходится отступать. Концентрация Москвы на захвате Донбасса создает уязвимые места для России в важной Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня. Украинцам рассказали, какой будет погода в стране в первый день лета и в какие регионы придут осадки. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/435129768020778
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