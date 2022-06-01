В Запорожской области бойцы ВСУ уничтожили российский самолет и еще один повредили

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

На протяжении предыдущих суток (31 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• шесть лиц личного состава противника (еще девять получило ранения);

• один самолет Су-25 (еще один получил повреждения);

• одну станцию радиоэлектронной борьбы;

• пять единиц автомобильной техники.

"В Запорожье прибыл эвакуационных автобус с города Орехов. Люди выезжали буквально в перерывах между обстрелами рашистов. Вчера проводилась эвакуация населения в город Запорожье. Всего прибыло 1119 человек из них 241 ребёнок", — рассказал Ткачук.

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