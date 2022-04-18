В Сети появились первые фото крейсера "Москва" после атаки

Появились фотографии крейсера "Москва", который был уничтожен в Чёрном море. Первые снимки после атаки на корабль были опубликованы OSINTtechnical в Twitter.

Флагман Москва, фото из открытых источников

В Сети опубликовали фотографии подбитого крейсера "Москва" до того, как он затонул после атаки украинских ракет.

"Похоже, что "Москва" горела внутри перед тем, как затонуть, из большинства видимых иллюминаторов видно густой дым и пламя.", — отмечается в сообщении.

На снимках видно, что после получения повреждений военный корабль РФ накренился на левый бок.





Фото: OSINTtechnical

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