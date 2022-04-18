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В Сети появились первые фото крейсера "Москва" после атаки

После получения повреждений флагман ЧФ РФ накренился на левый бок

сегодня, 11:00
Автор:

Денис
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Появились фотографии крейсера "Москва", который был уничтожен в Чёрном море. Первые снимки после атаки на корабль были опубликованы OSINTtechnical в Twitter. 

В Сети появились первые фото крейсера "Москва" после атаки

Флагман Москва, фото из открытых источников

В Сети опубликовали фотографии подбитого крейсера "Москва" до того, как он затонул после атаки украинских ракет. 

"Похоже, что "Москва" горела внутри перед тем, как затонуть, из большинства видимых иллюминаторов видно густой дым и пламя.", — отмечается в сообщении. 

На снимках видно, что после получения повреждений военный корабль РФ накренился на левый бок. 

В Сети появились первые фото крейсера ”Москва” после атаки - фото 2

Фото: OSINTtechnical

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что экс-глава МВД: Путин видит, что его планы рушатся, теперь у него есть два пути. Путин уже проиграл в Украине и теперь ищет выход из сложившейся ситуации. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что штурм Мариуполя и еще 4 населенных пункта: в Генштабе рассказали – куда больше всего наступает враг. Россияне почти создали наступательную группировку в Восточной операционной зоне и не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в разведке рассказали, что оккупанты хотят успеть к Пасхе. Россияне хотят успеть получить преимущество в битве за Донбасс к Пасхе, но ничего у них не получится. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский рассказал, на что РФ делает ставку и как воспринимает реакции Запада. Президент подчеркнул, что большое сражение за Донбасс начнется в ближайшее время.


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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1515839590833262599%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fato%2Fzatoplennya-moskvi-u-merezhi-pokazali-pershi-znimki-kreysera-pislya-ataki-2039680.html
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