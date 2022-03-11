В небе над Полтавской областью украинские защитники сбили вражескую ракету. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Фейсбуке.

Фотография сбитого снаряда в Полтавской области - Фейсбук-страница Дмитрия Лунина

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине!", — написал Лунин на своей странице в Фейсбуке.

Также начальник Полтавской областной военной администрации опубликовал в сети фотографию сбитого оккупантского снаряда.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщают о том, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. По словам гендиректор МАГАТЭ Зафаеля у АЭС нет возможности доставлять запасные части, оборудование и специализированный персонал для проведения плановых ремонтных работ, пока техническое обслуживание первого энергоблока сокращено до минимально допустимого уровня.

Также "Комментарии" писали, что в ходе войны России против Украины российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов. Сообщается, что эта информация подтверждается данными, собираемыми самолетами-разведчиками НАТО на границе с Украиной. По данным разведки НАТО, на ее территории дислоцируются десятки боевых самолетов, участвующих в налетах на украинские города.

Читайте на портале "Комментарии": Россия нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре: объявили цифру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!