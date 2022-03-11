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В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету

В сети появилось фото сбитой ракеты

сегодня, 14:20 comments1995
Автор:

Карина Ожерельева
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В небе над Полтавской областью украинские защитники сбили вражескую ракету. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина в Фейсбуке.

В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету

Фотография сбитого снаряда в Полтавской области - Фейсбук-страница Дмитрия Лунина

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине!", — написал Лунин на своей странице в Фейсбуке.

Также начальник Полтавской областной военной администрации опубликовал в сети фотографию сбитого оккупантского снаряда.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщают о том, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. По словам гендиректор МАГАТЭ Зафаеля у АЭС нет возможности доставлять запасные части, оборудование и специализированный персонал для проведения плановых ремонтных работ, пока техническое обслуживание первого энергоблока сокращено до минимально допустимого уровня.

Также "Комментарии" писали, что в ходе войны России против Украины российская сторона использует Беларусь как плацдарм для авиаударов. Сообщается, что эта информация подтверждается данными, собираемыми самолетами-разведчиками НАТО на границе с Украиной. По данным разведки НАТО, на ее территории дислоцируются десятки боевых самолетов, участвующих в налетах на украинские города.

Читайте на портале "Комментарии": Россия нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре: объявили цифру.


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Источник: https://www.facebook.com/Dmytro.Lunin/posts/5578601252182630
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