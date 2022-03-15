В небе над Харьковщиной ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский самолет. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Согласно информации СВ ВСУ, вражеский летательный аппарат был уничтожен в небе над Харьковской областью.

"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет!", — Сухопутные войска ВСУ.



К посту было прикреплено видео, которое подтверждает всё вышесказанное.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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