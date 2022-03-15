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В небе над Харьковщиной ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 19:31
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский самолет. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

В небе над Харьковщиной ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Согласно информации СВ ВСУ, вражеский летательный аппарат был уничтожен в небе над Харьковской областью. 

"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет!", — Сухопутные войска ВСУ. 

К посту было прикреплено видео, которое подтверждает всё вышесказанное. 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что нардеп рассказал, куда Кива мог деть "кремлевские деньги" и, что он делал в Раде. Также Ярослав Железняк рассказал, что он делал в Раде. Также парламентарий от ЕС заявил, что несколько нардепов написали заявления о выходе из фракции ОПЗЖ. Подробно об этом читайте в нашем материале. 
Читайте также о том, что в Украине запускают систему поиска местонахождения людей: как она работает. Система незаменима в поиске людей под завалами. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что могут ли санкции сломать Россию: эксперты озвучили прогноз. Карательные ограничения против России усиливаются и бьют больно экономике, но, как показывает опыт того же Ирана — это не приведет к быстрому эффекту. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что первый вице-спикер ВР рассказал, сколько нардепов покинули Украину. Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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