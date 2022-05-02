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В Харьковской области украинские воины уничтожили скопление военной техники оккупантов (ВИДЕО)

Артиллеристы ВСУ уничтожили несколько единиц вражеской техники

2 мая 2022, 10:59 comments1120
Автор:

Денис
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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

В Харьковской области украинские воины уничтожили скопление военной техники оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, в Харьковской области во время проведения разведывательных мероприятий воины ССпО обнаружили скопление вражеских тяжело — и легкобронированных машин.

"Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад и корректировали огонь артиллеристов по враждебным целям."

В результате действий наших военных противник потерял:

• танк Т-90;

• танк Т-80БВМ;

• МТЛБ ( еще одна единица повреждена). 

Кроме этого, метким попаданием был уничтожен блиндаж противника. Потери среди оккупантов уточняются. 

Также в Генштабе Опубликовали видео, которое демонстрирует мастерскую работу наших воинов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Кремле приняли решение об оккупации Молдовы, – The Times. Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. 

Читайте также о том, что пленных украинцев пытали и унижали: омбудсмен обратилась в ООН. Вернувшиеся из плена люди рассказывают о бесчеловечных условиях содержания и пытках. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Генштабе рассказали, куда враг перекинул часть оккупантов, которые стояли в Мариуполе. На 68 день войны в Украине российская армия пытается создать благоприятные условия для наступления на Славянск и Северодонецк, взять под полный контроль Рубежное, улучшить позиции в Попасной. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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