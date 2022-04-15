Украинский БТР уничтожил танк оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически сражаться с противником и уничтожать его технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Защитники Украины уничтожили танк оккупантов с помощью БТРа.

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто выиграл на родной земле?", — пишет Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также Генштаб ВСУ опубликовал видео, на котором запечатлено уничтожение вражеской бронетехники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва". Накануне потерю "Москвы" признало даже Минобороны РФ. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что ВСУ не оставили противнику ни единого шанса – взять штурмом Попасную и Рубежное снова не удалось. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Зеленский раскрыл ближайший план РФ на Донбассе. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "наиболее сложную ситуацию" для ВСУ. Читайте подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что ученые назвали три группы продуктов, способных повредить ДНК. Диетолог Медицинского центра Вашингтонского университета Дайан Джавелли рассказала, какие продукты могут повредить ДНК. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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