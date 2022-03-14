logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь (ВИДЕО)

Полк "Азов" показал, как наши воины уничтожают российских оккупантов под Мариуполем

сегодня, 17:40 comments2566
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

На Мариупольском направлении военные отдельного отряда специального назначения "Азов" нанесли удар по российским оккупантам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео Вооруженных сил Украины в Телеграмм-канале.

Украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь (ВИДЕО)

Полк "Азов" показал, как наши воины уничтожают русских оккупантов под Мариуполем - скриншот

Бои за украинский город Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что он находится в осаде.

"Z – значит Zнищені", — добавил полк "Азов".

Бойцы полка "Азов" также заявили, что за один день в Мариуполе был уничтожен 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также немало пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России". Также дипломат отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение нашего сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией. Страна заявила, что осуждает агрессию против Украины и продолжает всячески поддерживать наше государство.

Также "Комментарии" писали, что министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что давление на президента России следует усилить до максимума, чтобы поскорее прекратить войну в Украине.

Читайте на портале "Комментарии": в Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – россиянам взять Киев. Существует вариант, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/polkazov/4164
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!