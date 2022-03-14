Украинские бойцы разгромили подразделение армии РФ, совершавшее бронетанковый прорыв в Мариуполь (ВИДЕО)

На Мариупольском направлении военные отдельного отряда специального назначения "Азов" нанесли удар по российским оккупантам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видео Вооруженных сил Украины в Телеграмм-канале.

Полк "Азов" показал, как наши воины уничтожают русских оккупантов под Мариуполем - скриншот

Бои за украинский город Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что он находится в осаде.

"Z – значит Zнищені", — добавил полк "Азов".

Бойцы полка "Азов" также заявили, что за один день в Мариуполе был уничтожен 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также немало пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России". Также дипломат отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение нашего сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией. Страна заявила, что осуждает агрессию против Украины и продолжает всячески поддерживать наше государство.

Также "Комментарии" писали, что министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что давление на президента России следует усилить до максимума, чтобы поскорее прекратить войну в Украине.

Читайте на портале "Комментарии": в Киевской городской военной администрации рассказали о единственном варианте – россиянам взять Киев. Существует вариант, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.

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