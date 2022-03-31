Украинские артиллеристы разбили технику оккупантов (ФОТО)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что

Давид Арахамия несколько государств назвал "мощными" странами, которым украинцы "очень обрадуются".

Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета".

Также сайт "Комментарии" писал о том, что

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Подоляк рассказал , на каком этапе подготовка встречи Зеленского и Путина.

По словам Подоляка, "все, что нужно было подготовить в рамках переговорного процесса, подготовлено".

Сайт "Комментарии" также сообщал о том, что