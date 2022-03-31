Украинские артиллеристы разбили технику оккупантов (ФОТО)

Украинские артиллеристы продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице 58 отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского.
ВСУ
Сообщается, что за (29 марта) артиллерией бригады было выведено из строя более десятка единиц вражеской техники.
"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало -14 единиц "боевых колесниц" врага":
- КАМАЗ – 2 ед. (повреждено);
- Тигр – 1 ед. (уничтожено);
- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена);
- БРЭМ – 1 ед. (повреждена);
- БТР – 3 ед. (повреждено);
- ГАЗ – 66 — 1 ед (уничтожено);
-БМП – 1 ед. (уничтожено);
- ИМР – 1 ед. (повреждено);
- КАМАЗ КЭТЛ – 1 ед. (уничтожено).
Также наши защитники опубликовали фотографии с места событий. На фото можно увидеть поле, которое усеяно подбитой вражеской техникой.
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