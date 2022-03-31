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Украинские артиллеристы разбили технику оккупантов (ФОТО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

31 марта 2022, 11:00
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице 58 отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского.

Украинские артиллеристы разбили технику оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Сообщается, что за (29 марта) артиллерией бригады было выведено из строя более десятка единиц вражеской техники. 

"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало -14 единиц "боевых колесниц" врага":

- КАМАЗ – 2 ед. (повреждено);

- Тигр – 1 ед. (уничтожено);

- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена);

- БРЭМ – 1 ед. (повреждена);

- БТР – 3 ед. (повреждено);

- ГАЗ – 66 — 1 ед (уничтожено);

-БМП – 1 ед. (уничтожено);

- ИМР – 1 ед. (повреждено);

- КАМАЗ КЭТЛ – 1 ед. (уничтожено).

Также наши защитники опубликовали фотографии с места событий. На фото можно увидеть поле, которое усеяно подбитой вражеской техникой. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Арахамия заинтриговал: какие из стран согласились стать гарантами безопасности для Украины. Давид Арахамия несколько государств назвал "мощными" странами, которым украинцы "очень обрадуются". 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что армия плюс миллион резервистов: подробности по гарантиям безопасности для Украины. Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета". 
Читайте также о том, что оккупанты спешат создать на территории Украины очередную псевдореспублику, – Генштаб. Руководством РФ рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. 
Сайт "Комментарии" также сообщал о том, что Подоляк рассказал, на каком этапе подготовка встречи Зеленского и Путина. По словам Подоляка, "все, что нужно было подготовить в рамках переговорного процесса, подготовлено". 


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Источник: https://www.facebook.com/58OMPBr/
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