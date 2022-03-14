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«Убирайтесь домой»: в Херсоне местные жители перекрыли дорогу вражеской колонне (ВИДЕО)

Херсонцы отчаянно сопротивляются оккупантам

сегодня, 16:04
Автор:

Карина Ожерельева
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14 марта, в понедельник, жители Херсона перекрыли дорогу колоний российских захватчиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

«Убирайтесь домой»: в Херсоне местные жители перекрыли дорогу вражеской колонне (ВИДЕО)

Митинг в Херсоне - фото из открытых источников

Мирные херсонцы подходили к вооруженным русским оккупантам и кричали, чтобы они убирались с украинской земли.

"Твари, скоты, домой!", — кричали местные жители.

Сообщается, что российские оккупанты в ответ открыли огонь.

"Твари, скоты, домой — такие слова "радости" звучат в сторону российских оккупантов в Херсонской области. Местные жители перекрыли дорогу колонне рашистов. Те открыли огонь в воздух. Они до сих пор не понимают, что мы не боимся их пуль", — заявляют в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", Европарламент требует от РФ уволить похищенного украинского журналиста Батурина. Депутаты Европейского парламента выступили с заявлением, в котором возлагают на РФ всю ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка. Европейские парламентарии требуют от страны-агрессора принять меры, чтобы немедленно освободить похищенных представителей масс-медиа, а также остальных людей, оказавшихся в плену или похищенных оккупационными войсками.

Также "Комментарии" писали, что в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России".

Читайте на портале "Комментарии": дипломы российских вузов не будут признаваться в мире: кто ввел санкции против агрессора.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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