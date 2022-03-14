«Убирайтесь домой»: в Херсоне местные жители перекрыли дорогу вражеской колонне (ВИДЕО)

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Карина Ожерельева
14 марта, в понедельник, жители Херсона перекрыли дорогу колоний российских захватчиков. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Митинг в Херсоне - фото из открытых источников
Мирные херсонцы подходили к вооруженным русским оккупантам и кричали, чтобы они убирались с украинской земли.
Сообщается, что российские оккупанты в ответ открыли огонь.
Как сообщали ранее "Комментарии", Европарламент требует от РФ уволить похищенного украинского журналиста Батурина. Депутаты Европейского парламента выступили с заявлением, в котором возлагают на РФ всю ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка. Европейские парламентарии требуют от страны-агрессора принять меры, чтобы немедленно освободить похищенных представителей масс-медиа, а также остальных людей, оказавшихся в плену или похищенных оккупационными войсками.
Также "Комментарии" писали, что в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России".
Читайте на портале "Комментарии": дипломы российских вузов не будут признаваться в мире: кто ввел санкции против агрессора.
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