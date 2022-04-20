У врага нет сил и средств выиграть битву на Донбассе: текущая оценка ситуации на фронтах

Идут 56-е сутки с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В зоне ООС ВСУ держат линию обороны, оккупанты продолжают обстреливать южные области, Харьков, линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Сражение за Донбасс историки и эксперты уже называют "курской дугой" русско-украинской войны. Мы сообщали, что в Луганской области атаки врага отбиты, интенсивность обстрелов уменьшилась.



Фото Генеральный штаб ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН рассказал о ситуации на фронтах и объяснил тактику врага на юге, на море и в оккупированной части Молдовы. По его словам, в настоящее время фронт стабилен, резких изменений по состоянию на 20 апреля не произошло. Где-то ВСУ маневрирует, где-то стоит и отбивает атаки. Оккупанты планируют сделать два окружения наших позиций: на левом фланге в районе Северодонецка и оперативное окружение и кольцо на Краматорске. Продолжают наступать от Гуляйполя и Изюма. Враг планирует в дальнейшем развивать наступление в направлении города Днепра.

Пока известно, что еще где-то 30% резерва находятся на территории россии , они до сих пор не ввели их и будут вводить постепенно по мере необходимости комплектования боевых частей для восстановления их боеспособности. Враг так и не смог создать единственную ударную группировку.

Эксперт отмечает, что наступление не может длиться дольше двух недель, ведь классический срок для активных атак – 7-10 дней, поскольку нужно накопить большие запасы боеприпасов, топлива, развернуть мобильные госпитали у линии фронта. Олег Жданов убеждает, что на дольше чем недели-две наступления у них сил и средств не хватит.

"О ружие, которое будут передавать Украине, более мощное, чем то, которое есть в россии . Это существенно может помочь в нанесении огневого поражения противнику и дает гарантии, что мы разгромим их", — говорит эксперт, комментируя совещание США с партнерами перед принятием закона о ленд-лизе.

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км, а для этого нужно много живой силы, техники, боеприпасов и т.д.

Отвлекающими маневрами со стороны российской армии являются обстрелы Харькова и Николаева,ВСУ не могли перекинуть эти силы в зону ООС. Хотя на продвижение в Николаевской области у врага нет сил и средств,идти в наступление и захватить Вознесенск, Николаев, Одессу. Ведь это оперативная задача, предусматривающая глубину вторжения более 500

Со стороны моря тоже нет большой угрозы, поскольку для ведения боевых действий на море у врага нет прикрытия и корабли не могут двигаться в безопасности возле Николаева и Одессы. Потопив "Москву" ВМС Украины на 30% снизили возможности морского десанта россии. Потому высадиться на побережьях они не могут. Однако угроза ракетных ударов все же есть. Ракеты с большой дальностью могут запускать и из Крыма.

Что касается угрозы со стороны Приднестровья, то, по словам эксперта, оттуда могут заходить вражеские ДРГ, а вот пересечение границы российскими войсками из гарнизона в регионе маловероятно.



У них не хватает сил и средств, чтобы пересечь границу Украины. К тому же наша артиллерия достает на всю глубину региона. Да и без подхода основных сил по суше эта группировка не будет делать резких движений. В настоящее время военное руководство россии дало им задачу делать демонстрационные движения вдоль нашей границы, как отвлекающий маневр.



В целом эксперт говорит, что до 9 мая россия не сможет выйти даже на административные границы Луганской и Донецкой областей.



"9 мая мы им подпортим или совсем сорвем. Не вижу в россии сил и средств хотя бы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Шансы у нас выстоять и нанести разгром в плане снижения до нуля наступательного потенциала россии очень велики и мы можем их реализовать", — добавляет он.

Как сообщал портал "Комментарии", после боев в Луганской области КамАЗами свозят трупы россиян ближе к Луганску, а больницы на временно оккупированных территориях заполнены ранеными оккупантами.



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