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Танки, самолет и десятки солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

Украинским военным удалось захватить у противника один танк и одну бронированную машину

сегодня, 10:34
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают героически держать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Танки, самолет и десятки солдат: ВСУ продолжают уничтожать оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Так, стало известно, что на протяжении прошедших суток (25 апреля) в Запорожской области нашим воинам удалось уничтожить несколько десятков военнослужащих армии РФ и их технику, а именно:

• 40 лиц личного состава противника ( еще 61 человек ранен и один был захвачен в плен);

• самолет Су-34;

• два танка;

• одиннадцать боевых бронированных машин;

• четыре единицы автомобильной техники;

• вражеский склад с боеприпасами.

Также украинским военным удалось захватить у противника один танк и одну бронированную машину.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что снова появилась угроза ядерной войны: Кремль блефует или повышает ставки. Москва прибегает к самому жесткому козырю в войне против Украины — угрозам ядерных ударов. 

Читайте также о том, что 36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется. Над двумя украинскими атомными станциями пролетели ракеты, ЗАЭС до сих пор под контролем кафиров. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что обстрел пяти станций УЗ: есть жертвы. В Укрзализныце рассказали, сколько человек пострадали от ракетных ударов в областях.

Также "Комментарии" информировали о том, что Лавров рассказал, чем должна закончится война России и Украины. Глава МИД РФ заявил, что Россия якобы положительно восприняла предложения Украины, озвученные ей во время очного раунда переговоров в Стамбуле. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/3185097608376953
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