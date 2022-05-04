Танки, гаубицы и ЗРК: защитники Запорожской области продолжают уничтожать оккупантов

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Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с оккупантами. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.
ВСУ
Как стало известно, за прошедшие сутки (3 мая) наши воины уничтожили десятки военнослужащих и единиц техники армии оккупантов, а именно:
• 24 лица личного состава противника (еще 27 были ранены);
• один зенитно-ракетный комплекс "Бук";
• четыре реактивных системы залпового огня "Град";
• один танк;
• восемь боевых бронированных машин;
• два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10";
• две 152 мм гаубицы Д-20 (повреждена САУ МСТА-С);
• пять единиц автомобильной техники.
Также Ткачук рассказал, что на временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает развиваться украинское движение сопротивления.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что подробности смертельного ДТП в Ровенской области: более 20 погибших и немало пострадавших. На трассе Киев-Чоп произошло столкновение трех авто и пожар.
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Сайт "Комментарии" писал о том, что гарантий больше нет: Шольц назвал опасность для всей Европы после нападения РФ на Украину. Германия принимает решение усилить выделение средств на оборону.
Также "Комментарии" сообщали о том, что штурм Запорожской области закончился для оккупантов моргом – в Горловку доставили более 100 тел, – Генштаб. За предыдущие сутки ВСУ отбили 12 атак врага на Донбассе.
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