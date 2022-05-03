Танки, беспилотники, САУ: защитники Запорожской области продолжают уничтожать оккупантов

Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как рассказал Ткачук, на протяжении предыдущих суток (2 мая) наши воины уничтожили еще несколько десятков военнослужащих армии оккупантов, а именно:

• 39 лиц личного состава (еще 48 ранены);

• одну реактивную систему залпового огня "Град";

• четыре танка;

• семь боевых бронированных машин;

• один беспилотный летательный аппарат оперативно тактического уровня "Орлан-10";

• четыре самоходных артиллерийских установки;

• одну 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира";

• четыре 120 мм миномета;

• пять единиц автомобильной техники.

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