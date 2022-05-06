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Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

Украинские воины дают достойный отпор врагу

сегодня, 12:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии рф в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

Армия РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника (с 24 февраля по 5 мая) ориентировочно составили:

• личного состава — около 24900 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1110 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) ед;

• артиллерийских систем  – 502 (+3) ед;

• РСЗО — 171 (+2) ед;

• средства ПВО — 83 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+3) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1926 (+19) ед;

• корабли /катера — 11(+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12);

• специальная техника – ​​38 (+0);

• крылатые ракеты / cruise missiles – 90(+1).

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что 15-летняя раненая девушка вывезла травмированных людей из Попасной. Из Попасной люди эвакуировались и попали под обстрелы.

Сайт "Комментарии" сообщил о том, сколько ракет выпустил враг по территории Украины с 24 февраля: последствия обстрелов. В последние сутки участились ракетные обстрелы Украины. 

Читайте также о том, что Европа ждет Украину, но не вся: кто против присоединения украинцев к ЕСКак всегда главным противником евроинтеграции Украины есть Венгрия. 

Также "Комментарии" информировали о том, что над Азовсталью в Мариуполе снова появилась российская авиация: в Генштабе рассказали подробности. В Генштабе отмечают, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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