Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным Генштаба, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 4 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 24500 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1077 (+15) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед;

• артиллерийских систем – 491 (+16) ед;

• РСЗО — 163 (+1) ед;

• средства ПВО — 81 (+1) ед;

• самолетов – 194 (+0) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1867 (+24) ед;

• корабли/катера — 10 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12);

• специальная техника – ​​38 (+0);

• крылатые ракеты – 87 (+3).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что британская разведка: россияне собираются оккупировать два ключевые города на Донбассе. Россия пытается оттеснить украинские силы в регионе.

Читайте также о том, что как украинцы относятся к мировым лидерам: опрос. Кого из европейских лидеров украинцы поддерживают больше всего.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Лукашенко устроил внезапную проверку сил реагирования. После переговоров Путина и Лукашенко вдруг начали проверять готовность дивизиона в Беларуси.

Также "Комментарии" сообщали о том, что россияне пытаются выместить свое бессилие, — Зеленский. Россия обстреляла ракетами железную дорогу и инфраструктуру, нанеся массированный удар 18 ракетами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!