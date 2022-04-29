Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали сколько живой силы и техники армия рф потеряла в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 23000 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 986 (+16) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед;

• артиллерийских систем – 435 (+4) ед;

• РСЗО — 151 (+0) ед;

• средства ПВО — 73 (+1) ед;

• самолетов – 189 (+2) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники — 1695 (+7) ед;

• корабли/катера — 8 (+0) ед;

• цистерн с ГСМ — 76 (+0);

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14);

• специальная техника – ​​31 (+0);

• пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system — 4(+0).

Наши военные отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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