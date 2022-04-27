Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов в войне против нашей страны по состоянию на утро 27 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери армии рф с 24 февраля по 27 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 22400 (+300) человек ликвидировано,

• танков ‒ 939 (+21) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 2342 (+34) ед,

• артиллерийских систем – 421 (+5) ед,

• РСЗО — 149 (+0) ед,

• средства ПВО — 71 (+2) ед,

• самолетов – 185 (+1) ед,

• вертолетов – 155 (+1) ед,

• автомобильной техники — 1666 (+23) ед,

• корабли/катера — 8 (+0) ед,

• цистерн с ГСМ — 76 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).

• специальная техника – ​​31 (+0).

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4(+0).

В Генштабе Вооруженных сил отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях.

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