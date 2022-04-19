Стало известно сколько живой силы и техники оккупантов ВСУ уничтожили с начала войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии РФ по состоянию на утро 19 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно данным Генштаба, c 24 февраля по 19 апреля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины ориентировочно составили:

• личного состава — около 20800 человек ликвидировано;

• танков ‒ 802 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2063 ед;

• артиллерийских систем – 386 ед;

• РСЗО — 132 ед;

• средства ПВО — 67 ед;

• самолетов – 169 ед;

• вертолетов – 150 ед;

• автомобильной техники — 1495 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ- 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 158;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.



В Генштабе ВСУ отмечают, что данные о потерях врага уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в СНБО рассказали о самом опасном оружии, которое РФ больше не сумеет произвести. Ракет дальнего радиуса действия в России с каждым днем все меньше и меньше.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что война в Украине: кто из дипломатов вернулся в Киев. В Киев вернулись 16 диппредставительств.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты обстреливают "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами: там скрывается около тысячи человек. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате бомбардировки.

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