Стало известно, сколько военных и техники РФ потеряла за 33 дня войны в Украине

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на утро 29 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, с 24 февраля по 29 марта противник потерял уже более 17 тысяч личного состава. Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
• личного состава- около 17200 человек,
• танков ‒ 597 ед,
• боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,
• артиллерийских систем – 303 ед,
• РСЗО — 96 ед,
• средства ПВО — 54 ед,
• самолетов – 127 ед,
• вертолетов – 129 ед,
• автомобильной техники — 1178 ед,
• корабли/катера — 7 ед,
• цистерн с ГСМ- 73,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
• Специальная техника – 21.
• Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Наши военные отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о скандале с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук. Вице-премьер Верещук прокомментировала скандал с международной организацией Красного креста.
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Сайт "Комментарии" сообщал о переговорах Украины и РФ: в Москве могут уступить по трем пунктам. Достойный отпор ВСУ стал причиной того, что в Кремле согласились снизить требования.
Также "Комментарии" информировали о урожайном дне для ВСУ: в Генштабе рассказали о рекордном попадании в воздушные цели противника. ВСУ продолжают эффективно отражать вражеские атаки.
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