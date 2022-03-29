Стало известно, сколько военных и техники РФ потеряла за 33 дня войны в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на утро 29 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, с 24 февраля по 29 марта противник потерял уже более 17 тысяч личного состава. Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава- около 17200 человек,

• танков ‒ 597 ед,

• боевых бронированных машин ‒ 1710 ед,

• артиллерийских систем – 303 ед,

• РСЗО — 96 ед,

• средства ПВО — 54 ед,

• самолетов – 127 ед,

• вертолетов – 129 ед,

• автомобильной техники — 1178 ед,

• корабли/катера — 7 ед,

• цистерн с ГСМ- 73,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.

• Специальная техника – ​​21.

• Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Наши военные отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.



Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о скандале с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук. Вице-премьер Верещук прокомментировала скандал с международной организацией Красного креста.

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Сайт "Комментарии" сообщал о переговорах Украины и РФ: в Москве могут уступить по трем пунктам. Достойный отпор ВСУ стал причиной того, что в Кремле согласились снизить требования.

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