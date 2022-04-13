Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили обновленные данные о потерях армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери с 24 февраля по 13 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 19800 человек;

• танков ‒ 739 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1964 ед;

• артиллерийских систем – 358 ед;

• РСЗО — 115 ед;

• средства ПВО — 64 ед;

• самолетов – 158 ед;

• вертолетов – 143 ед;

• автомобильной техники — 1429 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 132;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генеральном штабе Вооруженных сил отмечают, что данные о потерях противника уточняются, а подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в Пентагоне огорчили РФ: основное оружие из большого пакета помощи уже в Украине. Пентагон также работает над программой дополнительной поставки ракет Javelin еще на 100 млн долларов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что президент предложил обменять Медведчука на находящихся в плену украинцев. Нардеп Медведчук, находящийся под следствием, был задержан правоохранителями.

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