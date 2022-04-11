Стало известно, сколько техники и живой силы РФ потеряла в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника за все время войны против нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, по состоянию на утро 11 апреля общие военные потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 19500 человек;

• танков ‒ 725 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1923 ед;

• артиллерийских систем – 347 ед;

• РСЗО — 111 ед;

• средства ПВО — 55 ед;

• самолетов – 154 ед;

• вертолетов – 137 ед;

• автомобильной техники — 1387 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 119;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Наши военные отмечают, что данные о потерях уточняются, а их подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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