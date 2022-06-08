Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили информацию о потерях армии противника по состоянию на утро 8 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 31500 (+140) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1393 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3429 (+13) ед;

• артиллерийских систем – 703 (+9) ед;

• РСЗО/MLRS — 213 (+6) ед;

• средства ПВО — 96 (+0) ед;

• самолетов – 212 (+0) ед;

• вертолетов – 178 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6);

• крылатые ракеты — 125(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2406 (+1) ед;

• специальная техника – ​​53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.



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