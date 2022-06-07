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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении

сегодня, 11:13
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 7 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1390 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,

• артиллерийских систем – 694 (+4) ед,

• РСЗО/MLRS — 207 (+0) ед,

• средства ПВО — 96 (+0) ед,

• самолетов – 212 (+1) ед,

• вертолетов – 177 (+1) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

• крылатые ракеты — 125(+0),

• корабли/катера — 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,

• специальная техника – ​​53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что откровения Зеленского о войне: где самая сложная ситуация – как спасти пленных и вывезти зерно. Президент озвучил ключевые тезисы о войне и мире, которые актуальны сегодня. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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