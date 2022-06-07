Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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Денис
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 7 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июня ориентировочно составили:
• личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1390 (+4) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,
• артиллерийских систем – 694 (+4) ед,
• РСЗО/MLRS — 207 (+0) ед,
• средства ПВО — 96 (+0) ед,
• самолетов – 212 (+1) ед,
• вертолетов – 177 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),
• крылатые ракеты — 125(+0),
• корабли/катера — 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,
• специальная техника – 53 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
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