Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 7 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 31360 (+110) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1390 (+4) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3416 (+16) ед,

• артиллерийских систем – 694 (+4) ед,

• РСЗО/MLRS — 207 (+0) ед,

• средства ПВО — 96 (+0) ед,

• самолетов – 212 (+1) ед,

• вертолетов – 177 (+1) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

• крылатые ракеты — 125(+0),

• корабли/катера — 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн — 2405 (+10) ед,

• специальная техника – ​​53 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

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