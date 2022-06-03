Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на 3 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 30950 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1367 (+4) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12) ед;

• артиллерийских систем – 661 ​​(+14) ед;

• РСЗО — 207 (+0) ед;

• средства ПВО — 95 (+0) ед;

• самолетов – 210 (+0) ед;

• вертолетов – 175 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14);

• крылатые ракеты — 121(+1);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2329 (+4) ед;

• специальная техника – ​​51 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

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