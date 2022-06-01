Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях армии оккупантов в войне против Украины по состоянию на 1 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 июня ориентировочно составили:

• личного состава — около 30700 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1361 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3343 (+41) ед;

• артиллерийских систем – 659 (+10) ед;

• РСЗО — 207 (+0) ед;

• средства ПВО — 94 (+1) ед;

• самолетов – 208 (+0) ед;

• вертолетов – 175 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

• крылатые ракеты — 120 (+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2290 (+15) ед;

• специальная техника – ​​49 (+1).

В Генштабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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