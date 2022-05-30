Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 30 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 30350 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1349 (+11) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед;

• артиллерийских систем – 643 (+12) ед;

• РСЗО- 205 (+2) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 207 (+0) ед;

• вертолетов – 174 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);

• крылатые ракеты — 118 (+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2258 (+18) ед;

• специальная техника – ​​48 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении.



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