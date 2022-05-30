Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 30 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
ВСУ
Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 мая ориентировочно составили:
• личного состава — около 30350 (+200) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1349 (+11) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3282 (+12) ед;
• артиллерийских систем – 643 (+12) ед;
• РСЗО- 205 (+2) ед;
• средства ПВО — 93 (+0) ед;
• самолетов – 207 (+0) ед;
• вертолетов – 174 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 507 (+3);
• крылатые ракеты — 118 (+2);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2258 (+18) ед;
• специальная техника – 48 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Запорожском направлении.
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