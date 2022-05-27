Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 27 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 29750 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1322 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед;

• артиллерийских систем – 623 (+6) ед;

• РСЗО/MLRS — 201 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 206 (+0) ед;

• вертолетов – 170 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);

• крылатые ракеты — 115(+1);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+1) ед;

• специальная техника – ​​48 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война затягивается: в ГУР изменили прогноз. Планы российское военное руководство корректирует ежемесячно.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в ЕС тоже готовятся к нехватке топлива: придумали оригинальный способ, как снизить потребление нефти. Брюссель на уровне консультаций рассматривает возможность массового ограничения скоростного режима.

Также "Комментарии" сообщали о том, что вблизи границ Харьковской и Донецкой области оккупанты потерпели поражение, – ISW. По оценкам экспертов, скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны".

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