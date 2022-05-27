Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 27 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 27 мая ориентировочно составили:
• личного состава — около 29750 (+150) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1322 (+7) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3246 (+11) ед;
• артиллерийских систем – 623 (+6) ед;
• РСЗО/MLRS — 201 (+0) ед;
• средства ПВО — 93 (+0) ед;
• самолетов – 206 (+0) ед;
• вертолетов – 170 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
• крылатые ракеты — 115(+1);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+1) ед;
• специальная техника – 48 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что война затягивается: в ГУР изменили прогноз. Планы российское военное руководство корректирует ежемесячно.
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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в ЕС тоже готовятся к нехватке топлива: придумали оригинальный способ, как снизить потребление нефти. Брюссель на уровне консультаций рассматривает возможность массового ограничения скоростного режима.
Также "Комментарии" сообщали о том, что вблизи границ Харьковской и Донецкой области оккупанты потерпели поражение, – ISW. По оценкам экспертов, скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны".
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