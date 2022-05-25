logo

BTC/USD

29435.85

ETH/USD

1947.94

LTC/USD

68.60

USD/UAH

36.40

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском направлении

сегодня, 10:21
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 25 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным наших военных, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1305 (+3) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед;

• артиллерийских систем – 606 (+0) ед;

• РСЗО — 201 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 206 (+1) ед;

• вертолетов – 170 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);

• крылатые ракеты — 112 (+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед;

• специальная техника – ​​44 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском направлении. 

Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что ужас в Северодонецке: враг специально бьет по скоплению людей – много погибших. Наступление на город продолжается. 

Читайте также о том, что бунт в рядах оккупантов: войска "ДНР" отказались воевать за "чужую республику "ЛНР". В России снова проблемы с "пушечным мясом". 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что стабильность банковской системы Украины во время войны: ситуация на рынке сегодня и планы на будущее. Уйдут ли банки с финансового рынка после войны, что будет с кредитами и должниками; выплата Россией репараций и влияние санкций на банковскую систему страны-агрессора; ситуация с курсом валют и наличным рынком. 

Также "Комментарии" писали о том, что враг массово поднял в небо авиацию: в Генштабе назвали причину. У противника недостаточно запасов высокоточного ракетного оружия, отметили в Генштабе украинской армии. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!