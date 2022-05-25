Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 25 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так, по данным наших военных, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 мая ориентировочно составили:
• личного состава — около 29450 (+100) человек ликвидировано;
• танков ‒ 1305 (+3) ед;
• боевых бронированных машин ‒ 3213 (+19) ед;
• артиллерийских систем – 606 (+0) ед;
• РСЗО — 201 (+0) ед;
• средства ПВО — 93 (+0) ед;
• самолетов – 206 (+1) ед;
• вертолетов – 170 (+0) ед;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 (+11);
• крылатые ракеты — 112 (+0);
• корабли/катера — 13 (+0) ед;
• автомобильной техники и автоцистерн — 2217 (+5) ед;
• специальная техника – 44 (+1).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском направлении.
Напомним, раннее портал "Комментарии" писал о том, что ужас в Северодонецке: враг специально бьет по скоплению людей – много погибших. Наступление на город продолжается.
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Также "Комментарии" писали о том, что враг массово поднял в небо авиацию: в Генштабе назвали причину. У противника недостаточно запасов высокоточного ракетного оружия, отметили в Генштабе украинской армии.
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