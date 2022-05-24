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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 24 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие потери армии оккупантов с 24 февраля по 24 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 29350 (+150) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1302 (+9) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3194 (+28) ед;

• артиллерийских систем – 606 (+2) ед;

• РСЗО — 201 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+0) ед;

• самолетов – 205 (+1) ед;

• вертолетов – 170 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);

• крылатые ракеты — 112 (+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ед;

• специальная техника  – ​​43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Северодонецком направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что это приведет к оккупации всей Луганской области: в британской разведке предупредили об угрозе. На Донбассе Украина сохраняет эффективное командование силами, но Россия добилась некоторых локальных успехов на Луганщине. 

Читайте также о том, что Рамштайн-2 и ад для РФ на поле боя: какие итоги заседания антипутинской коалиции – как будем бить оккупанта. Военная поддержка Украины будет возрастать, но, что именно будет получать Киев — пока остается в секрете. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в МИД РФ дерзко отреагировали на прогнозы Запада о поражении России. В МИД РФ обвинили западных политиков в том, что они "плохо учились в школе и не знают, что такое Россия". 

Также "Комментарии" сообщали о том, что россия готовится наступать на еще один областной центр на юге, – Генштаб. Враг готовится усилить наступление по всей линии фронта. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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