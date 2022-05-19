Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях армии оккупантов за всё время полномасштабной агрессии против нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 мая ориентировочно составили:

• личного состава — около 28500 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1254 (+3) ед;

• боевых бронированных машин‒ 3063 (+20) ед;

• артиллерийских систем – 595 (+9) ед;

• РСЗО — 199 (+0) ед;

• средства ПВО — 93 (+2) ед;

• самолетов – 203 (+1) ед;

• вертолетов – 167 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14);

• крылатые ракеты — 103 (+1);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2157 (+20) ед;

• специальная техника – ​​43 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украина бьет вторую армию мира: о чем говорит заявление Санду – можно ли выбить россиян с Приднестровья. В Молдове начинают понимать, что в Украине российская авантюра уже провалилась.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что штурм провалился, враг потерпел поражение сразу на четырех направлениях, – Генштаб ВСУ. За сутки на Донбассе украинские воины отразили 16 вражеских атак.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в МИД рассказали, что будет считаться победой Украины в войне против РФ. Украина готова к переговорам с РФ, но только после освобождения всех украинских территорий.

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