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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях

сегодня, 10:22
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов за все время широкомасштабной агрессии. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным Генерального штаба, общие боевые потери противника ( с 24 февраля по 18 мая) ориентировочно составили:

• личного состава — около 28300 (+400) человек ликвидировано;

• танков  ‒ 1251 (+16) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед;

• артиллерийских систем – 586 (+8) ед;

• РСЗО — 199 (+1) ед;

• средства ПВО — 91 (+1) ед;

• самолетов – 202 (+1) ед;

• вертолетов – 167 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 (+5);

• крылатые ракеты — 102 (+5);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2137 (+28) ед;

• специальная техника – ​​43 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума. Последний раз уровень инфляции на Туманном Альбионе был таким высоким при правлении премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в 80-х годах. 

Читайте также о том, что экс-глава МИД: Путин попал в ту ловушку, которую сам и поставил. На мадридском саммите НАТО Россия будет названа непосредственным врагом. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что экономика военного времени: что делать – мнения экспертов. Бывший замминистра образования Украины Игорь Гарбарук, финансовый аналитик Юрий Кущ и экономический эксперт Виктор Гольдский проанализировали необходимые для спасения экономики Украины действия Кабмина. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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