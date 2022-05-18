Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов за все время широкомасштабной агрессии. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным Генерального штаба, общие боевые потери противника ( с 24 февраля по 18 мая) ориентировочно составили:

• личного состава — около 28300 (+400) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1251 (+16) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед;

• артиллерийских систем – 586 (+8) ед;

• РСЗО — 199 (+1) ед;

• средства ПВО — 91 (+1) ед;

• самолетов – 202 (+1) ед;

• вертолетов – 167 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 441 (+5);

• крылатые ракеты — 102 (+5);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2137 (+28) ед;

• специальная техника – ​​43 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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