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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях

сегодня, 11:10
Автор:

Денис
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о том, сколько живой силы и техники армия оккупантов потеря с момента начала полномасштабной агрессии против нашей страны (24 февраля — 16 мая). Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Так, по данным наших военных, по состоянию на утро 16 мая, общие боевые потери противника составляют:

• личного состава — около 27700 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1228 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед;

• артиллерийских систем  – 577 (+22) ед;

• РСЗО — 195 (+0) ед;

• средства ПВО — 89 (+0) ед;

• самолетов – 200 (+0) ед;

• вертолетов – 165 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

• крылатые ракеты — 97(+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2101 (+14) ед;

• специальная техника  – ​​42 (+0).

В генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко снова пытается избежать прямого участия в войне в Украине, – британская разведка. Кремль продолжает шантажировать Минск и просит помощи в войне против Украины. 

Читайте также о том, что военный эксперт назвал города, по которым оккупанты будут бить больше всего. Массированные удары агрессор будет наносить по Северодонецку, Лисичанску и другим городам. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что минус 84 оккупанта, 2 самолета и 5 БПЛА: успехи ВСУ на Донбассе. На Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие продолжают отбивать вражеские атаки и наносить потери россиянам. 

Также "Комментарии" информировали о том, что стало известно, сколько территории Луганской области контролируют ВСУ. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ориентировочно сказал, сколько процентов территории Луганской области сейчас контролирует Украина. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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