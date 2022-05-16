Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о том, сколько живой силы и техники армия оккупантов потеря с момента начала полномасштабной агрессии против нашей страны (24 февраля — 16 мая). Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным наших военных, по состоянию на утро 16 мая, общие боевые потери противника составляют:

• личного состава — около 27700 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1228 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед;

• артиллерийских систем – 577 (+22) ед;

• РСЗО — 195 (+0) ед;

• средства ПВО — 89 (+0) ед;

• самолетов – 200 (+0) ед;

• вертолетов – 165 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11);

• крылатые ракеты — 97(+2);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2101 (+14) ед;

• специальная техника – ​​42 (+0).

В генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Лукашенко снова пытается избежать прямого участия в войне в Украине, – британская разведка. Кремль продолжает шантажировать Минск и просит помощи в войне против Украины.

Читайте также о том, что военный эксперт назвал города, по которым оккупанты будут бить больше всего. Массированные удары агрессор будет наносить по Северодонецку, Лисичанску и другим городам.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что минус 84 оккупанта, 2 самолета и 5 БПЛА: успехи ВСУ на Донбассе. На Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие продолжают отбивать вражеские атаки и наносить потери россиянам.

Также "Комментарии" информировали о том, что стало известно, сколько территории Луганской области контролируют ВСУ. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ориентировочно сказал, сколько процентов территории Луганской области сейчас контролирует Украина.

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