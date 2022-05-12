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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Оккупанты потеряли уже более 26500 тысяч своих солдат

сегодня, 10:18
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника с начала войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как рассказали наши военные, по состоянию на утро 12 мая общие боевые потери армии оккупантов ориентировочно составляют:

• личного состава — около 26650 (+300) человек ликвидировано;

• танков  ‒ 1195 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 534 (+6) ед;

• РСЗО — 191 (+6) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 161 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли /катера — 13(+1) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2019 (+22) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что чтобы избавиться от зависимости от энергии из РФ, Евросоюзу нужно почти 200 млрд евро – СМИ. Евросоюз планирует презентовать план обеспечения ЕС долгосрочной энергией без учета ископаемого топлива из РФ. 

Читайте также о том, что РФ не способна захватить ключевые города Украины – Минобороны Британии. Россия выводит свои войска из-под Харькова. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Siemens сворачивает свой бизнес в РФ. Siemens начала процесс прекращения своей производственной и операционной деятельности в России. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Банковой рассказали, почему в РФ не спешат объявлять о присоединении Херсонщины. По словам советника главы Офиса президента Украины, между ФСБ и ГУР возник конфликт в попытке поделить награбленное. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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