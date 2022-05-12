Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника с начала войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как рассказали наши военные, по состоянию на утро 12 мая общие боевые потери армии оккупантов ориентировочно составляют:

• личного состава — около 26650 (+300) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1195 (+8) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед;

• артиллерийских систем – 534 (+6) ед;

• РСЗО — 191 (+6) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 161 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли /катера — 13(+1) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2019 (+22) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что чтобы избавиться от зависимости от энергии из РФ, Евросоюзу нужно почти 200 млрд евро – СМИ. Евросоюз планирует презентовать план обеспечения ЕС долгосрочной энергией без учета ископаемого топлива из РФ.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Siemens сворачивает свой бизнес в РФ. Siemens начала процесс прекращения своей производственной и операционной деятельности в России.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Банковой рассказали, почему в РФ не спешат объявлять о присоединении Херсонщины. По словам советника главы Офиса президента Украины, между ФСБ и ГУР возник конфликт в попытке поделить награбленное.

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